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13-летняя девушка забеременела от осуждённого в Белгородской области

13:04
05 Мая 2017
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Преступление было совершено в декабре 2016 года.

В октябре 2016 года 19-летний житель Белгородской области был осуждён за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

Два месяца спустя он пришёл к своему дяде, в доме которого находилась его 13-летняя дочь. Будучи наедине с девочкой, гость вступил с ней в половую связь. При этом молодой человек знал о возрасте дочери дяди. В итоге она забеременела, ей пришлось обратиться к медикам.

Суд приговорил виновного к двум годам тюрьмы строгого режима, сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета.


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