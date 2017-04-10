137 водителей расстались с тонировкой на машинах за выходные

11:52

За два дня сотрудники ГИБДД выявили почти 1800 нарушений ПДД в Белгородской области.

Рейды в регионе проводились сотрудниками областной Госавтоинспекции с вечера пятницы 7 апреля на протяжении всех выходных. За это время выявлено 1747 нарушений правил дорожного движения.

56 водителей, управлявших автомобилями в нетрезвом виде или отказавшихся от медосвидетельствования, и ещё семеро, лишённые права управления, были изъяты из процесса движения. В отношении восьми автовладельцев решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное управление в нетрезвом состоянии.

Проверку прошли более 100 мототранспортных средств, 23 водителя привлечены к ответственности.

За непредоставление преимущества пешеходам составлено 103 административных материала, 98 пешеходов попались на переходе в неположенном месте и 12 – за отсутствие световозвращающих элементов. За тонировку наказали 137 водителей.

Нарушение правил перевозки детей стало поводов для привлечения к ответственности 64 водителей.

Скрытые патрули выявили 41 нарушение, шесть из которых связаны с выездом на полосу встречного движения, рассказали в пресс-службе областного УГИБДД.