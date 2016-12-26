135 бутылок «левого» алкоголя изъяли белгородские полицейские за три дня

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23 декабря в регионе стартовала профилактическая операция по пресечению незаконной продажи спиртосодержащей продукции.

За эти дни стражи правопорядка нашли десять нарушений закона. В частности, за продажу самогона в отношении нарушителей было составлено четыре административных протокола.

В одном из магазинов спиртное продали несовершеннолетнему. В ходе ночного рейда было выявлено три факта продажи алкоголя. Каждому нарушителю придётся заплатить штраф в сумме 5 тыс. рублей, сообщает пресс-служба областного управления МВД.