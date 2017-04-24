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131 пешеход попался за выходные на нарушениях ПДД

18:07
24 Апреля 2017
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В выходные сотрудники Госавтоинспекции традиционно ловили нарушителей дорожного движения.

Так, с пятничного вечера 21 апреля по 23 апреля дорожные полицейские пресекли 1557 нарушений ПДД. В частности, они задержали 57 пьяных водителей и оштрафовали 13 мотоциклистов за различные нарушения.

57 автомобилистов не уступили дорогу пешеходам, а 131 пеший белгородец перешёл дорогу в неположенном мете. Восемь жителей региона были привлечены к ответственности за неиспользование световозвращающих элементов.

89 белгородцев были привлечены сотрудниками Госавтоинспеции за то, что стёкла их автомобилей были затонированы.

Ещё 56 водителей были привлечены к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД УМВД России по Белгородской области.

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