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12 вьетнамцев задержаны при незаконной попытке перейти границу в Белгородской области

15:09
02 Июня 2017
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Иностранцы пытались попасть в Россию в районе села Новая Таволжанка Шебекинского района.

Как сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям, оба случая произошли в регионе в конце мая. В первый раз были задержаны восемь граждан Вьетнама, которых сопровождал 19-летний украинец.

Через три дня пограничники задержали ещё четырёх граждан Вьетнама в сопровождении двух уроженок Харьковской области 22 и 32 лет.

Все нарушители привлечены к административной ответственности.


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