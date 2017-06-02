12 вьетнамцев задержаны при незаконной попытке перейти границу в Белгородской области

15:09

Иностранцы пытались попасть в Россию в районе села Новая Таволжанка Шебекинского района.

Как сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям, оба случая произошли в регионе в конце мая. В первый раз были задержаны восемь граждан Вьетнама, которых сопровождал 19-летний украинец.

Через три дня пограничники задержали ещё четырёх граждан Вьетнама в сопровождении двух уроженок Харьковской области 22 и 32 лет.

Все нарушители привлечены к административной ответственности.