12 человек эвакуировали из-за ночного пожара в Губкине Белгородской области

13:50

В два часа ночи загорелась четырёхкомнатная квартира на третьем этаже пятиэтажки на улице Раевского.

На тушение пожара выехали караулы трёх частей – ПСЧ № 8, 42 и 57. Пожарные эвакуировали по лестницам 12 жильцов. В одной из комнат огонь повредил вещи и мебель, закоптились стены и потолок. Причина возгорания пока неизвестна.

Накануне днём загорелся частный дом на улице Нагорной в Шаталовке в Старооскольском горокруге. Караулы ПСЧ № 46 и 60 и сельская пожарная дружина потушили пожар за полчаса. В результате выгорело 20 кв. м кровли. Сейчас устанавливают причины возгорания и ущерб.

В Белгороде на проспекте Славы по неизвестной причине загорелся Mercedes-Benz. В машине выгорел моторный отсек и частично салон.

В Прохоровском районе на Луговой улице в Сеймице сгорел деревянный сарай.

Ещё один пожар в сарае – на улице Золотухина в Томаровке в Яковлевском районе – удалось потушить, сгорела только крыша, сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС.