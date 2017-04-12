12 апреля: сколько улиц носят имя Юрия Гагарина в Белгородской области?

16:35

ИА «Бел.Ру» собрало «космические» улицы по региону, а также космические объекты, названные в честь белгородцев.

В Белгороде есть улицы Гагарина, Циолковского, Королёва, Комарова. Можно вспомнить и дворец спорта «Космос». Имя прославленного космонавта носил и нынешний парк Памяти...

Кстати сказать, своё название улица Гагарина в областном центре получила уже через два дня после его полёта в космос. 14 апреля 1961 года на заседании исполкома Белгородского городского Совета депутатов трудящихся в ознаменование научного подвига и освоения космоса решено было переименовать улицу Силикатную в улицу лётчика-космонавта Юрия Алексеевича Гагарина.

В честь Юрия Гагарина названы улицы в Шебекино, Строителе, Новом Осколе, Валуйках, Вейделевке, Волоконовке, Ровеньках, Старом Осколе и Короче. В двух последних населённых пунктах его имя носят и переулки.

А если говорить о Сергее Королёве – инженере-конструкторе того самого корабля, на котором свой первый виток вокруг земли совершил легендарный Гагарин, – его имя носят улицы в Строителе, Шебекино, Волоконовке, Вейделевке, а в Старом Осколе – целый микрорайон.

В посёлке Дубовом Белгородского района соседствуют улицы Лунная и Звёздная. Последняя также присутствует в Валуйках и Старом Осколе.

Улица и переулок Циолковского дополняют Космическую плеяду в Старом Осколе и Строителе, а ул. Леонова – в Новом Осколе.

Вместе с тем в Новом и Старом Осколе, Алексеевке и Валуйках имеются улицы с обобщающим названием – Космонавтов.

А вот в Губкине космической тематике посвящён целый микрорайон «Звёздный», вмещающий в себя улицы Гагарина, Комарова, Циолковского, Лунную, Коперника, Млечный Путь, 12 апреля и Марсианский переулок. Совсем рядом находится улица Звёздная. Чуть дальше – Королёва, пересекающаяся с улицей Космонавтов.

В Старом Осколе есть микрорайоны «Космос» и «Солнечный». Ещё здесь находится парк Космонавтики им. Ю. Гагарина.

В свою очередь, белгородской тематике посвящено название одного из космических объектов. Кратер «Коля» на Луне назван в честь члена экипажа «Лунохода-1» и «Лунохода-2» Николая Козлитина, который родился и вырос в с.Васильдол Новооскольского района. В экипажах луноходов Николай Яковлевич выполнял роль оператора остронаправленной антенны, обеспечивая её оптимальное положение, направляя на Землю с помощью выдачи на борт лунохода команд. Тем самым поддерживалась бесперебойная связь и передача телевизионного изображения.