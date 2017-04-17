119 водителей оштрафованы за тонировку в выходные дни

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14-16 апреля сотрудники ГИБДД проводили традиционные рейдовые мероприятия. За это время они зафиксировали 1575 нарушений ПДД.

Правоохранители задержали 71 пьяного водителя и 16 белгородцев без прав на вождение. По информации управления МВД России по Белгородской области, на девятерых водителей могут завести уголовные дела за повторное управление в нетрезвом состоянии.

Также за выходные дорожные полицейские привлекли к ответственности по разным статьям 12 мотоциклистов.

84 водителя не уступили дорогу пешеходам на дорогах региона, 101 белгородец перешёл проезжую часть в неположенном месте. Кроме того, семь человек были оштрафованы за неиспользование световозвращающих элементов.

119 водителей оштрафованы за тонировку, ещё 82 водителя не позаботились о безопасности перевозки детей.

Скрытые патрули зафиксировали 27 нарушений, 13 из них связаны с выездом на полосу встречного движения.