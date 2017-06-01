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11,5 лет тюрьмы получили два поставщика героина из Белгорода

17:48
01 Июня 2017
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Наркотики поступали в регион из Московской области, после чего распространялись бесконтактным способом с помощью закладок.

Координатор – выходец из Центральной Азии передавал распространителям информацию о конкретном местонахождении тайников с героином.

Сотрудники УФСБ России по Белгородской области задержали преступников при доставке наркотиков из Москвы в Белгород и таким образом пресекли устойчивый канал поступления запрещённых веществ в регион, отмечают в пресс-службе ведомства.

Суд признал двух белгородцев, которые незаконно приобрели, хранили и доставили в область около 200 г героина, виновными по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Один из фигурантов приговорён к шести годам колонии строгого режима, второй – к пяти годам шести месяцам колонии общего режима.


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