11 тонн сала неизвестного происхождения задержали таможенники в Белгородской области

15:40

Продукцию перевозили в КамАЗе с территории соседнего государства.

Инцидент произошёл в 4:30 утра 4 мая в Валуйском районе, около села Ромашовка. Таможенники задержали грузовик с коробками. В них находилось 11 т сала. Контрабандисты перевозили продукцию в коробах без маркировки и без товаросопроводительных документов. Кроме того, свиной шпик находился в антисанитарных условиях.

Товар задержали и отправили на комплексную экспертизу, по итогам которой сало решено уничтожить.

Белгородская таможня оформила определение по ч. 1 ст. 16.1 КоАП РФ «Незаконное перемещение товаров и (или) транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации». После административного расследования дело будет передано в суд, сообщили в пресс-службе Белгородской таможни

Фото пресс-службы Россельхознадзора