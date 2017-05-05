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11 тонн сала неизвестного происхождения задержали таможенники в Белгородской области

15:40
05 Мая 2017
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Продукцию перевозили в КамАЗе с территории соседнего государства.

Инцидент произошёл в 4:30 утра 4 мая в Валуйском районе, около села Ромашовка. Таможенники задержали грузовик с коробками. В них находилось 11 т сала. Контрабандисты перевозили продукцию в коробах без маркировки и без товаросопроводительных документов. Кроме того, свиной шпик находился в антисанитарных условиях.

Товар задержали и отправили на комплексную экспертизу, по итогам которой сало решено уничтожить.

Белгородская таможня оформила определение по ч. 1 ст. 16.1 КоАП РФ «Незаконное перемещение товаров и (или) транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации». После административного расследования дело будет передано в суд, сообщили в пресс-службе Белгородской таможни

Фото пресс-службы Россельхознадзора


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