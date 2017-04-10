11 апреля консультации специалистов Росреестра можно получить сразу в четырёх районах Белгородской области

17:03

Горячие линии весь месяц будут бесплатно работать для всех жителей региона.

11 апреля вопросы о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, вопросы изменения законодательства в части госрегистрации прав можно будет задать с 09:00 до 12:00 по телефону в Старом Осколе: 8 (4725) 37-80-95. 12 апреля консультации по этому же номеру будут посвящены предоставлению информации из ЕГРН, регистрации арестов и запрещений.

11 и 25 апреля по телефону 8 (47244) 5-62-97 в Строителе с 08:00 до 12:00 будет работать горячая линия по темам госрегистрации прав на недвижимость и сделок с ней, постановки на кадастровый учёт и государственного земельного надзора. На эти же вопросы ответят специалисты Росреестра в Прохоровке 13 и 27 апреля с 08:00 до 12:00 по телефону 8 (47242) 2-13-37.

В Шебекино горячие линии пройдут 11, 18 и 25 апреля с 09:00 до 12:00 по телефону 8 (47248) 2-29-57 и будут посвящены вопросам государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, вопросам получения услуг Росреестра в электронном виде и вопросам государственного земельного надзора.

11 апреля с 09:00 до 12:00 обратиться за разъяснениями о государственной регистрации прав на недвижимость и сделок с ней можно также к специалистам в Ровеньках по телефонам 8 (47238) 5-65-06 и 8 (4722) 20-05-64 доб. 1062. В это же время 20 апреля консультации посвятят вопросам государственного земельного надзора.

По этой же теме 17 апреля с 08:00 до 12:00 можно задать вопросы в Валуйках по телефону 8 (47236) 3-71-18.

18 апреля цикл горячих линий дойдёт до Губкина. В этот день с 08:00 до 12:00 сотрудники местного отделения Росреестра расскажут о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделках с ним.

20 и 21 апреля с 09:00 до 12:00 наступит очередь Нового Оскола. В первый день консультации здесь посветят вопросам, связанным с госрегистрацией прав на недвижимость и сделок с ней, во второй – вопросам государственного земельного надзора. Телефоны для обращений: 8 (47233) 4-01-90 и 8 (4722) 20-13-64.

24 апреля отвечать на вопросы жителей Белгородской области о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделках с ним будут в Волоконовке с 08:00 до 12:00 по телефону 8 (47235) 5-14-15.

26 апреля с 09:00 до 12:00 обратиться за консультацией по вопросам, касающимся госрегистрации прав на недвижимость и сделок с ней, государственного земельного надзора, предоставления сведений из ЕГРН, а также по электронным услугам и сервисам Росреестра можно будет по телефонам в Короче 8 (47231) 5-58-09 и 8 (47231) 20-13-53.