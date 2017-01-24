10-летие со дня образования отметило управление лесами Белгородской области
24 января в Белгородской государственной филармонии состоялась торжественная церемония.
На ней сотрудники ведомства подвели итоги 2016 года и минувшего десятилетия, а также были отмечены грамотами и благодарственными письмами.
24 декабря 2006 года Правительство Белгородской области распорядилось создать в регионе Управление лесами Белгородской области. Примечательно, что в первый день Года экологии ведомство отметило свой второй юбилей.
Торжественное мероприятие открыл начальник управления лесами Белгородской области Владимир Щендрыгин. Он прочитал поздравления от заместителя министра природных ресурсов и экологии России, руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Ивана Валентика:
«Лесное хозяйство Белгородской области вносит значительный вклад в развитие лесной отрасли всей страны. За эти годы за белгородскими лесами закрепилась слава передовых лесовосстановителей и эффективных лесопользователей», – было написано в поздравлении.
Пусть леса пока не занимают большую часть нашего края, дело здесь не в процентах. Каждое дерево – это бесценный природный дар и важнейший экономический и экологический ресурс. Это настоящее богатство России.
Владимир Щендрыгин
начальник управления лесами Белгородской области
По его словам, в лесной отрасли региона работают более 600 человек. Площадь всех лесов области составляет 247 тыс. га.
В регионе уделяют особое внимание противопожарной безопасности лесов. Так, например, в лесохозяйствах на территории региона есть видеокамеры, которые своевременно и оперативно позволяют отреагировать на возгорания и предотвратить распространение огня. Система дистанционного мониторинга была внедрена в регионе в 2012 году. Другое значимое направление – приумножение и восстановления зелёного массива.
Важность лесов никем не оценена, но мы понимаем, насколько они важны во всех отраслях экономики. Лес – это богатство, которое дано нам Богом, поддерживается и множится вами.
Станислав Алейник
начальник департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды Белгородской области – заместитель губернатора области
В праздничный день коллектив и лучших работников управления лесами Белгородской области наградили грамотами и благодарственными письмами губернатора Белгородской области, Белгородской областной Думы, департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды Белгородской области, митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна, Главного управления МЧС России по Белгородской области и Белгородского областного объединения организаций профсоюзов.
Белгородских лесоводов поздравили не только представители власти области, духовенства, но и коллеги из Курска.
10 лет: много это или мало? Для леса, наверное, это очень мало. Вы закладываете здесь то, что увидят наши дети – наше будущее.
Станислав Максименко
председатель комитета лесного хозяйства Курской области
Завершилось торжественное мероприятие концертом. Его подготовили артисты Белгородской государственной филармонии.
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