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100-летнюю липу с шестью стволами просят спасти жители Белгородского района

12:06
16 Ноября 2017
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Неравнодушные жители посёлка Политотдельский отправили заявку в сертификационную комиссию программы «Деревья – памятники живой природы», чтобы спасти дерево от увядания и разрушения. 

«Шестилипка» растёт в посёлке Политотдельском Белгородского района. Своё название дерево получило из-за того, что у него один корень и шесть стволов.

По рассказам местных жителей, липе больше 100 лет. Сейчас у дерева грозой срезана верхушка, высыхает кора, ствол местами коррозионный. Для того, чтобы спасти дерево и рассказать о местной живой достопримечательности на всю страну, местные жители подали заявку на участие во Всероссийской программе «Деревья – памятники живой природы». Если комиссия удовлетворит заявку, «шестилипку» возьмут под охрану и примут меры по оздоровлению дерева.

Отметим, что четыре дуба из Белгородской области уже имеют статус «Дерево – памятник живой природы», а один из них признали в 2017-м «Российским деревом года».

Фото Валерии Жирновой 


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