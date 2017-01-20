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100 килограммов свинины незаконно привезли в Белгородскую область с Украины

12:58
20 Января 2017
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Эксперты проверяют мясную продукцию на наличие вируса африканской чумы свиней.

Пограничники в районе села Староселье Краснояружского района задержали партию незаконной мясной продукции. Пять мешков с мясом, предположительно со свининой, весили около 100 кг. По информации пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям, мясо планировали продать в Белгородской области.

Сейчас незаконную продукцию проверяют эксперты. Они устанавливают уровень её качества и исследуют её на наличие вируса африканской чумы свиней, вспышки которого были зафиксированы в соседних областях Украины.

Фото Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям

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