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10 машин подожгли в Белгородской области с начала года

11:38
01 Июня 2017
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Всего за пять месяцев 2017 года пожары уничтожили 43 машины.

Самой распространённой причиной возгорания транспортных средств стало нарушение правил их устройства и эксплуатации, из-за чего случилось 24 пожара в автомобилях. На втором месте оказались поджоги (10 случаев).

Две машины сгорели из-за неосторожного обращения с огнём. Другие причины пожара уничтожили ещё семь транспортных средств, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.


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