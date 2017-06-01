10 машин подожгли в Белгородской области с начала года

11:38

Всего за пять месяцев 2017 года пожары уничтожили 43 машины.

Самой распространённой причиной возгорания транспортных средств стало нарушение правил их устройства и эксплуатации, из-за чего случилось 24 пожара в автомобилях. На втором месте оказались поджоги (10 случаев).

Две машины сгорели из-за неосторожного обращения с огнём. Другие причины пожара уничтожили ещё семь транспортных средств, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.