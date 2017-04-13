10 детей пострадали в авариях в апреле в Белгородской области

16:21

За две недели в регионе случилось 9 «детских» ДТП.

В течение трёх месяцев 2017 года в Белгородской области зарегистрировано 263 дорожных аварии. В них погибли 26 и были ранены 349 человек. В целом по региону, по сравнению с данными прошлого года, погибших в авариях стало меньше на 40 %. Однако в некоторых муниципалитетах погибших, напротив, стало больше. Это Белгородский, Грайворонский, Ивнянский, Красногвардейский, Новооскольский, Ракитянский, Яковлевский районы.

Количество «пьяных» аварий снизилось наполовину.

Дорожно-транспортных происшествий с участием детей, напротив, стало больше. За три месяца случилось 19 таких аварий – это на 72 % больше уровня прошлого года. Ранения получили 20 детей. В течение апреля 2017 года случилось 9 аварий с участием детей, пострадали 10 несовершеннолетних.

Водители автобусов в течение первого квартала 2017 года стали виновниками совершения 15 ДТП. В них один человек погиб и 20 были травмированы, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.