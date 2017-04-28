Тщательнее надо: белгородские депутаты отправили на доработку законопроект о штрафах для контрабандистов

13:32

Вопрос обсуждался вчера, 27 апреля, на заседании областной Думы.

О законопроекте депутатам рассказал начальник управления региональной безопасности администрации губернатора Андрей Гоц.

По его словам, основная идея законопроекта – в усилении санкций в отношении контрабандистов, которые незаконно перемещают через границу различные товары. Сейчас штраф за такое правонарушение установлен в размере от ½ до трёхкратной стоимости перемещаемых товаров. Предлагается же установить его в виде от ½ до пятикратной стоимости.

Такие изменения авторы законопроекта хотели бы внести в Кодекс об административных правонарушениях России.

Внесение изменений обусловлено тем, что за последнее время участились случаи поступления из Украины на территорию Белгородской области контрабандных товарно-материальных ценностей, в том числе сельскохозяйственных продуктов. Следствием незаконной деятельности является попадание продукции, не отвечающей требованиям безопасности, не только в розничные сети, но и в государственные и муниципальные учреждения. Андрей Гоц

начальник управления региональной безопасности администрации губернатора Белгородской области

Депутаты поинтересовались, отчего в предложенных суммах штрафов такая большая «вилка» – от полутора- до пятикратной цены нелегальных товаров.

Как оказалось, «линейка» санкций находится в прямой зависимости от типа и количества задержанных товаров. Также на величину штрафа влияет способ сокрытия перемещаемых товаров, в частности – использование или неиспользование транспорта.

Глава комитета по безопасности областной Думы Вадим Клет напомнил, что проект закона прошёл оценку в Федеральном Собрании России.

Мы направляли законопроект в совет законодателей при Федеральном Собрании, а там существует антикоррупционный взгляд. Поэтому комитет по безопасности принял решение рекомендовать областной Думе принять решение внести проект федерального закона в Государственную Думу в порядке законодательной инициативы. Вадим Клет

депутат Белгородской областной Думы

Тем не менее депутаты выразили скептическое отношение к степени готовности законопроекта.

Мы уже не раз выходили с федеральными инициативами, и я уже сейчас вижу, что нам напишут. Анализа правоприменительной практики я не увидела. Не представлено, почему действующие сегодня нормы не работают. В каких суммах в среднем исчисляется ущерб. Количество фактов увеличилось, но ведь это зависит от множества иных факторов. От политической ситуации. Может быть, у нас, простите, пограничная служба вдруг стала хуже работать. Пока что мы полноценного анализа не сделали. Елена Бондаренко

депутат Белгородской областной Думы

Спикер регионального законодательного собрания поддержал мнение коллег.

Думаю, ничего не изменится, если мы подетальнее поработаем над этим законом и не будем сегодня принимать постановление. Я чувствую, что у депутатов много вопросов. Давайте мы вернём его на доработку. Объединим заседание комитетов, работа тогда будет эффективнее. Василий Потрясаев

председатель Белгородской областной Думы

Народные избранники единогласно высказались за то, чтобы направить законопроект на доработку.