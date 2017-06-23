Свою кандидатуру на пост губернатора Белгородской области от «справедливороссов» предлагает Юрий Осетров

16:12

Её согласовал Президиум Центрального совета партии «Справедливая Россия» на своём заседании под председательством Сергея Миронова.

Партия планирует активно участвовать в предстоящих прямых выборах глав регионов, которые пройдут в Единый день голосования 10 сентября в шестнадцати субъектах Федерации.

В ряде регионов кандидатуры утверждены, по другим субъектам мы определимся чуть позже. На пути оппозиционных кандидатов немало препятствий. В том числе сохраняется основной рычаг политического монополизма – «муниципальный фильтр». Тем не менее наши кандидаты готовы к серьёзной упорной борьбе, и мы окажем им всестороннюю поддержку на региональном и федеральном уровнях. Сергей Миронов председатель партии «Справедливая Россия»

Юрий Осетров, помимо того, что является представителем партии «Справедливая Россия» в Белгородской областной Думе, входит в совет регионального отделения СР, сообщает пресс-служба С. М. Миронова.