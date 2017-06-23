Свою кандидатуру на пост губернатора Белгородской области от «справедливороссов» предлагает Юрий Осетров
Её согласовал Президиум Центрального совета партии «Справедливая Россия» на своём заседании под председательством Сергея Миронова.
Партия планирует активно участвовать в предстоящих прямых выборах глав регионов, которые пройдут в Единый день голосования 10 сентября в шестнадцати субъектах Федерации.
В ряде регионов кандидатуры утверждены, по другим субъектам мы определимся чуть позже. На пути оппозиционных кандидатов немало препятствий. В том числе сохраняется основной рычаг политического монополизма – «муниципальный фильтр». Тем не менее наши кандидаты готовы к серьёзной упорной борьбе, и мы окажем им всестороннюю поддержку на региональном и федеральном уровнях.
Сергей Миронов
председатель партии «Справедливая Россия»
Юрий Осетров, помимо того, что является представителем партии «Справедливая Россия» в Белгородской областной Думе, входит в совет регионального отделения СР, сообщает пресс-служба С. М. Миронова.