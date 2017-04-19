Политика:

Решение Евгения Савченко избираться на очередной губернаторский срок поддержал президент России Владимир Путин

17:49
19 Апреля 2017
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О своём решении белгородский губернатор заявил зимой 2017 года.

Сегодня, 19 апреля, глава государства встретился с Евгением Савченко в Кремле. Губернатор сообщил президенту о готовности продолжить работу на своём посту. Очередной период работы в должности руководителя региона заканчивается у него в сентябре 2017 года.

«Вы  человек очень опытный и эффективный, поэтому я с удовольствием поддержу вас. А как организовать юридическую и техническую стороны, мы с вами договоримся», – цитирует  Владимира Путина «Интерфакс».

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