Решение Евгения Савченко избираться на очередной губернаторский срок поддержал президент России Владимир Путин

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О своём решении белгородский губернатор заявил зимой 2017 года.

Сегодня, 19 апреля, глава государства встретился с Евгением Савченко в Кремле. Губернатор сообщил президенту о готовности продолжить работу на своём посту. Очередной период работы в должности руководителя региона заканчивается у него в сентябре 2017 года.

«Вы человек очень опытный и эффективный, поэтому я с удовольствием поддержу вас. А как организовать юридическую и техническую стороны, мы с вами договоримся», – цитирует Владимира Путина «Интерфакс».