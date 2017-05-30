Политика:

Первое место в рейтинге глав городов России занял мэр Белгорода Константин Полежаев

10:32
30 Мая 2017
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Список составили аналитики Центра информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при правительстве РФ.

Они  подготовили свежее исследование, посвящённое оценке деятельности мэров столиц регионов и крупных финансово-промышленных центров Российской Федерации за апрель-май 2017 года.

Первое место рейтинга занял глава администрации Белгорода Константин Полежаев. Вторым стал мэр Салехарда Иван Кононенко, на третьей позиции – глава Москвы Сергей Собянин, сообщается на сайте проекта.


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