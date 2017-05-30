Первое место в рейтинге глав городов России занял мэр Белгорода Константин Полежаев

10:32

Список составили аналитики Центра информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при правительстве РФ.

Они подготовили свежее исследование, посвящённое оценке деятельности мэров столиц регионов и крупных финансово-промышленных центров Российской Федерации за апрель-май 2017 года.

Первое место рейтинга занял глава администрации Белгорода Константин Полежаев. Вторым стал мэр Салехарда Иван Кононенко, на третьей позиции – глава Москвы Сергей Собянин, сообщается на сайте проекта.