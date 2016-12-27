Политика:

Наталия Полуянова стала новым секретарём регионального отделения партии «Единая Россия»

12:04
27 Декабря 2016
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Тайное голосование прошло на 24-й отчётно-выборной конференции партии сегодня, 27 декабря, в Белгороде.

Руководителем областного отделения стала заместитель губернатора региона Наталия Полуянова. Ее кандидатуру предложил депутат Государственной Думы Валерий Скруг.

В качестве альтернативной была выдвинута кандидатура начальника областного управления молодёжной политики Андрея Чеснокова.

За Наталию Полуянову проголосовали 120 делегатов, за Андрея Чеснокова – 24.

В течение последних 13 лет должность секретаря регионального отделения «Единой России» занимал член Совета Федерации от Белгородской области Иван Кулабухов. Иван Николаевич поблагодарил коллег за плодотворную работу и конструктивное взаимодействие.

Наталия Полуянова отметила успехи партии как на федеральном, так и на региональном уровне. Она также пожелала успехов в работе предыдущему секретарю отделения партии Ивану Кулабухову.

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