КПРФ выдвинула своего кандидата на пост губернатора Белгородской области

17:13

Конференции «Единой России» и ЛДПР, на которых выдвинут кандидата на должность главы региона, состоятся в июле.

Выборы губернатора Белгородской области назначены на 10 сентября 2017 года. В законодательстве произошли некоторые изменения, в связи с которыми выдвигать кандидатов могут только политические партии или их региональные отделения.

Кандидатом от КПРФ станет депутат облдумы Станислав Панов. Его выдвижение поддержали в ЦК партии. Он пояснил «Абирегу», что официальным участником предвыборной гонки он сможет стать после конференции обкома, назначенной на 2 июля этого года. В данный момент Станислав Панов является руководителем отделения партии в Старом Осколе.

Как заверила член ЛДПР и депутат горсовета Белгорода Татьяна Дубинина, в местном отделении партии конференция по выдвижению их кандидата состоится 8 июля. А поскольку ещё нет решения высшего совета, его имя она не назвала.

Подобная конференция «Единой России» назначена на 12 июля. В предварительном голосовании участвуют замгубернатора по образованию Наталия Полуянова и собственно действующий губернатор Евгений Савченко, чьё намерение переизбраться поддержал президент Владимир Путин.

Самовыдвиженцы принимать участие в выборах не смогут. Им необходимо будет собрать минимум 150 подписей муниципальных депутатов и глав органов местного самоуправления, которые представляют не менее 17 регионов области.