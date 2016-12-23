Главы регионов – выбор Путина, а не народа?

15:35

На пресс-конференции президента 23 декабря был задан вопрос о выборе губернаторов в регионах России. Для Белгородской области это особенно актуальный вопрос.

В 2017 году в Белгородской области будут проходить выборы главы региона, и пока что большинство гадает, кто именно займёт пост губернатора Белгородской области.

Один из корреспондентов поинтересовался у президента, является ли тактикой назначение на пост губернатора тех, кто «был избран с подачи президента», и какова тактика при формировании губернаторского корпуса. В пример корреспондент привёл губернаторов Тульской, Калининградской, Ярославской областей.

«Бытует мнение, что президент их «обкатывает»? Зачем?», – спросил журналист.