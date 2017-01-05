Евгений Савченко потерял восемь позиций в Национальном рейтинге губернаторов

19:17

По итогам работы губернаторов России в 2016 году глава Белгородской области занимает 11-ю строчку рейтинга.

Деятельность глав субъектов Российской Федерации опубликовал Центр информационных коммуникаций «Рейтинг».

На первом месте – мэр Москвы Сергей Собянин. За ним следуют губернатор Тюменской области Владимир Якушев и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов. Замыкает первую группу рейтинга губернаторов из 25 субъектов России глава Магаданской области Владимир Печёный.

Для составления рейтинга специалисты проводили заочное анкетирование, заочные и очные опросы экспертов, а также использовали материалы открытых источников и инсайдерскую информацию.

Напомним, по итогам деятельности губернаторов России в 2015 году Евгений Савченко занимал третью строчку рейтинга.