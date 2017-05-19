Евгений Савченко и Наталия Полуянова – участники предварительного голосования по выборам губернатора от «ЕР»

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Список участников предварительного голосования по выборам главы Белгородской области был утверждён на заседании местного политического совета партии 19 мая.

По результатам встреч специально сформированной рабочей группы по проведению предварительного голосования с представителями общественных организаций, профессиональных сообществ, депутатами, руководящими органами партии и партийным активом была единогласно предложена кандидатура действующего губернатора Белгородской области Евгения Савченко.

Партийцы также предложили кандидатуру секретаря Белгородского отделения «ЕР» Наталии Полуяновой.

Для выборов главы региона «Единая Россия» определила особую модель проведения предварительного голосования, которая включает встречи участников с секретарями первичных и местных отделений партии. С этой целью 9 июня местные единороссы проведут масштабный Форум первичных отделений.

По словам Наталии Полуяновой, Форум в таком формате пройдёт впервые. Его участниками станут более 650 секретарей первичек со всех местных отделений партии в области, члены фракции в областной Думе, актив и сторонники партии.

Завершится предварительное голосование конференцией регионального отделения «Единой России» 12 июля в Прохоровке. В этот день делегаты тайным голосованием выдвинут кандидата на должность главы региона и утвердят предвыборную программу партии, сообщает пресс-служба регионального отделения «ЕР».

«Единая Россия» – единственная партия, проводящая предварительное голосование. Эта процедура является обязательной для выборов всех уровней.