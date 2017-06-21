Белгородский адвокат Михаил Бажинов стал членом Общественной палаты Российской Федерации
19 июня прошло первое пленарное заседание ОП РФ шестого созыва.
Белгородскую область в ней теперь представляет известный в регионе адвокат Михаил Бажинов, возглавлявший в региональной палате комиссию по соблюдению законности, правам человека и противодействию коррупции.
Обновлённая Общественная палата России, в которой стало больше женщин – более 30 % из почти 170 человек, будет работать до 2020 года и состоять из 19 комиссий. Среди них – по охране здоровья, развитию сельских территорий, ЖКХ, общественной дипломатии, делам молодежи и другие.
Кроме того, на пленарном заседании на должность нового секретаря назначили журналиста, члена Центрального штаба Общероссийского народного фронта Валерия Фадеева. Его кандидатуру поддержали единогласно.
Основные усилия в работе членов нового состава ОП ОФ будут направлены на благотворительность, социальную ответственность, развитие добровольчества, патриотическое воспитание, взаимодействие с молодёжью, а также на защиту прав граждан.
На следующий день, 20 июня, с членами Общественной палаты нового состава в Екатерининском зале Кремля встретился президент России Владимир Путин.
Михаил Бажинов отметил, что разговор с главой государства был конструктивным, затрагивал различные вопросы, в том числе и острые – ЖКХ, образование, межнациональные отношения, волонтёрство, благотворительность.
Президент рассчитывает, что новый состав Общественной палаты будет работать эффективнее, чем предыдущие, и станет площадкой для широкого обсуждения самых важных для страны вопросов. И мы готовы активно включиться в работу, чтобы внести весомый вклад в жизнь нашего общества, в том числе и во взаимодействии с Федеральным собранием при так называемых «нулевых чтениях» законопроектов, имеющих серьёзную социальную значимость.
Михаил Бажинов
член Общественной палаты Российской Федерации