Шоу продолжается: песни группы «Queen» путешествуют по Белгородской области

01:35

Хит юбилейного концертного сезона Белгородской филармонии увидели зрители на празднике «Ривьера Open-air».

Программу «Шоу должно продолжаться» на живописном берегу Северского Донца исполнили концертный оркестр под управлением Юрия Меркулова и камерный хор под управлением Елены Алексеевой.

«The Queen symphony» Толга Кашифа, написанную на темы песен Фредди Меркьюри, а также хиты «квинов» «Don’t stop me now», «Who wants to live forever», «Barcelona» и, конечно, «Show must go on» исполнялись музыкантами филармонии на фоне кадров из клипов группы.

5 сентября легендарному музыканту исполнился бы 71 год.