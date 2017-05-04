Рукопашный бой, выставка военной техники и мастер-классы по сбору оружия – на празднике в Белгороде

14:26

Театрализованное мероприятие «Горит в сердцах огонь Победы!» состоялось 4 мая на открытой площадке БГТУ им. В. Г. Шухова.

В преддверии 9 Мая на территории технологического университета собрались студенты трёх вузов: БГТУ им. В. Г. Шухова, БелЮИ МВД России имени И. Д. Путилина и БГИИК. Среди почётных гостей – ветераны Великой Отечественной войны, ветераны тыла, локальных войн, ветераны Вооружённых сил и руководство университетов.

С каждым годом от нас всё дальше тот памятный день весны 1945 года. Этот день мы встречаем с радостью, волнением и осознанием того, какой исторический подвиг совершили наши деды и прадеды. Мы живём на героической земле. Здесь в июле 1943 года сражался и мой прадед Тарасов Яков Григорьевич. Его мужество и героизм стали для меня примером в дальнейшем, определив выбор моей профессии. Даниила Свинухов

слушатель пятого курса БелЮИ МВД России имени И. Д. Путилина, лейтенант полиции

Торжественный митинг и спортивный праздник в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне открыло выступление барабанщиц. Затем на площадь внесли флаг Победы и прозвучал гимн.

День Победы – самый честный, чистый праздник, но вместе с тем самый дорогой и скорбный для нашего Отечества. В нём ощущение высокого душевного подъёма, он соткан из невидимых связующих поколения нитей. Обратите внимание: именно в победные торжества ветераны и молодое поколение говорят на одном языке, слушают и понимают друг друга. Вместе со всей страной долгожданную Победу приближали наша героическая Белгородская область, её доблестные защитники и жители города. В горячих сердцах мы храним легендарный подвиг Прохоровского поля, где в ожесточённой огненной схватке с врагом был предрешён победный исход войны. Анатолий Бурик

заместитель председателя областного Совета ветеранов

Для гостей творческие коллективы БГИИК и БГТУ им. В. Г. Шухова подготовили концерт «Победный май» с тематическими танцами и песнями военных лет, а патриотический клуб продемонстрировал приёмы рукопашного боя. Выступления артистов сопровождались ликбезом по ключевым событиям Великой Отечественной войны. Так, присутствующие вспомнили трагедию утра 22 июня 1941 года, парад на Красной площади 7 ноября 1941 года, блокаду Ленинграда и Сталинградскую битву, битву под Прохоровкой, акт о безоговорочной капитуляции Германских вооружённых сил.

Память о героях, которые сражались в Великой Отечественной войне, участники акции почтили минутой молчания. В это время на большом экране транслировались портреты тех, кто принёс нам Победу.

Завершился театрализованный праздник песней «День Победы», после которой юные артисты выпустили в небо воздушные шары цветов российского флага.

Но на этом праздничные мероприятии на территории БГТУ им. В. Г. Шухова не закончились. Гостей ждали выставка военной техники, мастер-классы по сбору оружия, солдатская каша и спортивные соревнования, в том числе перетягивание каната и настольный теннис.

Сегодня во время патриотической акции волонтёры бесплатно раздавали главный символ Победы – георгиевскую ленточку. Также в честь приближающего праздника они подарили ветеранам алые гвоздики.

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