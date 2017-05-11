Остаться в живых: один на один с природой в лесу

14:02

Один из корреспондентов ИА «Бел.Ру» уже постигал уроки выживания в лесу. Было это зимой. Эксперимент решили продолжить…

Все началось с того, что у меня спросили: «А можешь переночевать в лесу с тем, что у тебя в карманах?». А в карманах у меня телефон, нож и связка ключей с брелоком-огнивом. «Конечно, могу», – ответил я.

Утро выдалось солнечным, и погода обещала быть тёплой. Одевшись по-походному, я двинулся в лес. В голове проскочила мысль: «А не слишком ли я самоуверен?». Есть только один способ узнать.

Дорога в одну сторону заняла три часа. До ближайшей цивилизации – несколько километров.

Самое главное в выживании – это укрытие. К его сооружению я и приступил. Сперва – крыша. В качестве основы решил использовать упавшее, но всё ещё надёжное дерево. Проверив его на прочность, начал собирать длинные ветки, которые в будущем стали основой укрытия. Для того, чтобы крыша защитила меня от ветра, я покрыл её листьями. Процесс их сбора занял много времени, потому что если срезать всё с одного куста или дерева, растение может погибнуть. Чтобы не вредить природе, пришлось собирать всё по частям. Укладывать ветки с листьями нужно снизу вверх: так через них не протечёт вода. И вот, три часа спустя, укрытие готово. Теперь я, возможно, не замёрзну до смерти.

Одного укрытия недостаточно для защиты от холода. Следующий шаг – кровать. Покрытие, не дающее теплу уходить в землю, не менее важно, чем навес. Чем толще оно будет, – тем лучше. Я сгрёб лесную подстилку и накрыл её остатками листьев. Вышло вполне мягко и удобно.

Теперь, когда было где спать, я решил приступить к добыче огня. Собирающиеся чёрные тучи как бы намекали: «Эй, друг, поторопись. Не стоит задерживаться». Целью моих поисков были сухая трава и берёзовая кора. Именно они нужны для того, чтобы развести костёр. Трава нашлась довольно быстро, а вот за корой пришлось поохотиться около получаса. В итоге удача улыбнулась мне: нашёл упавшую берёзу с уже отслаивающейся берестой. Набив ею карманы, я поспешил вернуться в лагерь.

Тем временем поднялся сильный ветер. Дождь обещал ударить в ближайшее время, нужно было торопиться. Сложив из травы «гнездо», завернул его в кусок бересты и зажёг с помощью огнива. Трава сгорает быстро, и поэтому мне нужна была береста: горит она жарко и долго, потому что пропитана смолами.

Как только огонь разгорелся, с неба пошёл дождь. К сожалению, собрать чистейшую дождевую воду возможности не было, поэтому решил добыть жидкость другим путём.

Пока жёг костер, дождь стихал. К тому моменту, как погода нормализовалась, у меня образовалась приличная куча углей. Именно уголь – главная составляющая водяного фильтра.

По дороге в лес нашёл оставленную кем-то маленькую пластиковую бутылку. Отрезав ей дно и перекрыв горлышко куском ткани, наполовину заполнил её измельчённым углём. Он очищает воду лучше, чем любой другой доступный материал, и используется практически во всех современных воздушных и водяных фильтрах. Я знал, что где-то недалеко протекает река, и направился к ней за водой.

Пятнадцать минут пути – и цель достигнута. Второй ёмкости у меня не было, а это значит, что прокипятить воду невозможно. Что ж, пришлось полагаться на то, что фильтр сделан качественно, и меня не убьёт смертоносный микроб.

Вода на вкус оказалась вполне приятной, хотя слегка отдавала углем. Темнело, и я поторопился назад.

В темноте искать еду не представлялось возможным, да и сил не хватало уже ни на что. Поэтому, загрузив в костёр побольше дров, я укутался в куртку и уснул.

Спалось хорошо, тепла вполне хватало для комфорта. Просыпался лишь пару раз для того, чтобы подбросить в огонь дров. Окончательно встать пришлось на рассвете: закончилось топливо для костра. Собрав немного веток и бросив их на ещё горячие угли, подумал, что пора бы уже выдвигаться домой. Погревшись у костра ещё немного, встал и окинул взглядом ставший уже почти родным лагерь. Не буду скрывать, покидал я его без сожаления.

Что ж, пережить эту ночь в лесу удалось без особых проблем. Этот поход показал, что я могу на самом деле, и подарил бесценный опыт. Думаю, каждому стоит попробовать хотя бы на сутки отказаться от благ цивилизации и испытать себя на прочность. Да, будет трудно, но яркие воспоминания и шикарные фото в Инстаграм того стоят.

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