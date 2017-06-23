Зарплата семейного доктора в Белгородской области не будет ниже 40 тысяч рублей

17:25

Вопрос обсуждался сегодня, 23 июня, на заседании правительства области в Ракитянском районе.

Как отметил глава Губкинского городского округа Анатолий Кретов, по его мнению, зарплата семейного доктора должна составлять от 50 до 60 тыс. рублей. При этом необходимо давать доктору и возможность зарабатывать.

И тогда пойдут молодые специалисты. После вуза молодой семье нужно развиваться, укреплять бюджет. А он приходит на известные нам ставки. Потом – наработать стаж, категорию, пройти специализацию. А жить-то сегодня надо. Всё очень серьёзно. Анатолий Кретов глава администрации Губкинского городского округа Белгородской области

Как отметил губернатор Евгений Савченко, проблема зарплаты семейных врачей обсуждалась с руководством департаментов здравоохранения и финансов. Было решено, что зарплата не должна быть ниже 40 тыс. рублей.

Также, по мнению главы региона, следует направлять пациентов прежде всего к семейному доктору, а поликлиники должны быть уже следующим звеном врачебной помощи.