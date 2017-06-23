Зарплата семейного доктора в Белгородской области не будет ниже 40 тысяч рублей
Вопрос обсуждался сегодня, 23 июня, на заседании правительства области в Ракитянском районе.
Как отметил глава Губкинского городского округа Анатолий Кретов, по его мнению, зарплата семейного доктора должна составлять от 50 до 60 тыс. рублей. При этом необходимо давать доктору и возможность зарабатывать.
И тогда пойдут молодые специалисты. После вуза молодой семье нужно развиваться, укреплять бюджет. А он приходит на известные нам ставки. Потом – наработать стаж, категорию, пройти специализацию. А жить-то сегодня надо. Всё очень серьёзно.
Анатолий Кретов
глава администрации Губкинского городского округа Белгородской области
Как отметил губернатор Евгений Савченко, проблема зарплаты семейных врачей обсуждалась с руководством департаментов здравоохранения и финансов. Было решено, что зарплата не должна быть ниже 40 тыс. рублей.
Также, по мнению главы региона, следует направлять пациентов прежде всего к семейному доктору, а поликлиники должны быть уже следующим звеном врачебной помощи.
Необходимо проводить мониторинг обращений граждан и быстро на них реагировать. Если взять мониторинг, который делаю я, по чёрным спискам, то больше половины, процентов 70 всех обращений по поводу здравоохранения связаны с тем, что люди испытывают проблемы в поликлиниках. Это системная наша ошибка. Они идут в поликлинику, минуя самое главное действующее лицо – семейного врача. Прежде всего это относится к городам.
Евгений Савченко
губернатор Белгородской области
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