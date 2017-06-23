Медицина:

За бесплатные операции по замене глазного хрусталика врач староосколькой больницы брал 20 тысяч рублей

10:44
23 Июня 2017
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За противоправные действия он может сесть в тюрьму на шесть лет.

В ходе проверки оперативной информации сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Старому Осколу установили причастность врача к мошенничеству.

По версии следствия, в одной из больниц города бесплатные услуги по замене глазного хрусталики оказывались платно. Врач говорил пациентам о том, что в медучреждении якобы нет  хрусталиков и что их нужно приобрести за дополнительную плату.

Жертвами обмана стали местные жители 74 и 75 лет. Бесплатная замена хрусталика обошлась им в 20 тыс. рублей.

Сейчас оперативники устанавливают личности остальных потерпевших. По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Врач может лишиться свободы сроком на шесть лет. В данный момент он находится под подпиской о невыезде, сообщает Управление МВД России по Белгородской области.


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