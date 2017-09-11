Медицина:

Владимир Путин распорядился выделить более 56,6 млн рублей на госпиталь для ветеранов войн под Белгородом

17:58
11 Сентября 2017
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Деньги из резервного фонда Президента России пойдут на капремонт лечебного корпуса с пищеблоком.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кремля.

Согласно документу, на госпиталь для ветеранов войн будет выделено 56 625 000 рублей. Деньги пойдут на капитальный ремонт лечебного корпуса и пищеблока. Объект находится в Шебекинском районе, в селе Новая Таволжанка, на улице Лесной, дом № 5.

Всего Владимир Путин распорядился выделить 91 951 700 рублей Минздраву России для организаций здравоохранения. 


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