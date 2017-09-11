Владимир Путин распорядился выделить более 56,6 млн рублей на госпиталь для ветеранов войн под Белгородом
Деньги из резервного фонда Президента России пойдут на капремонт лечебного корпуса с пищеблоком.
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кремля.
Согласно документу, на госпиталь для ветеранов войн будет выделено 56 625 000 рублей. Деньги пойдут на капитальный ремонт лечебного корпуса и пищеблока. Объект находится в Шебекинском районе, в селе Новая Таволжанка, на улице Лесной, дом № 5.
Всего Владимир Путин распорядился выделить 91 951 700 рублей Минздраву России для организаций здравоохранения.