В Офтальмологической клинике «Доктор Крофт» в Белгороде – скидки на детские оправы до конца этой недели

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Дети не всегда понимают, что видят плохо, в силу чего не предъявляют жалоб. Все зависит от возраста ребенка.

Например, маленькие дети при сниженном зрении близко подносят к лицу игрушки или подходят близко к телевизору, щурятся, быстро утомляются при зрительной нагрузке, низко наклоняют голову при чтении или рисовании, может нарушаться зрение в тёмное время суток. Так же поводом для похода к офтальмологу является постоянное или периодическое отклонение одного или обоих глаз от центрального положения (косоглазие).

После обследования у врача такому ребёнку могут потребоваться очки. Чем в более раннем возрасте будет выявлено отклонение от нормального зрения у ребёнка, тем больше шансов вернуть ему хорошее зрение и в более короткие сроки. Выявить отклонения в развитии глаз ребёнка можно уже с месячного возраста.

Очки для улучшения зрения – самый древний и простой способ коррекции. Главная функция очков – сделать картинку более чёткой, за счёт этого дети носят очки с удовольствием. Сейчас есть большой выбор антивандальных оправ, которые гнутся во все стороны и совершенно безопасны в ношении.

Очки – единственный метод коррекции с дополнительным функционалом: линзы хорошо защищают поверхность глаза от ветра, пыли, дождя или яркого солнца. Так же есть линзы с покрытием защищающим от вредных излучений гаджетов, что позволяет оградить глаз от перенапряжения и ухудшения зрения.

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Перед посещением необходимо проконсультироваться со специалистом. Имеется противопоказания.

Лицензия №ЛО-31-01-002341 от 13 февраля 2017 года.

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