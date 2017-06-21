В Белгородском госуниверситете создан новый научно-исследовательский институт

15:42

Об этом сегодня, 21 июня, заявил ректор БелГУ Олег Полухин.

Я вчера подписал приказ о создании научно-исследовательского института фармакологии живых систем. В его задачи будет входить проведение доклинических исследований лекарственных препаратов. В нашей поликлинике есть отделение клинических исследований. Лекарства испытываются на добровольцах. Олег Полухин

ректор НИУ «БелГУ»

В структуру НИИ войдёт в том числе и виварий. Он находится на заключительной стадии подготовки. Объект обошёлся инвестору в 172 млн рублей.

Виварий мы должны ввести в конце года. Это очень серьёзный объект. Там дорогое, высокотехнологичное оборудование. Есть боксы, где поддерживается постоянные температура, давление, влажность, освещённость. В них содержатся мыши и крысы, на которых мы испытываем лекарственные препараты. Это тончайшая материя, здоровье людей. Олег Полухин

ректор НИУ «БелГУ»

Напомним, что ранее о необходимости строительства вивария говорил главный ветеринарный инспектор области Алексей Хмыров.

По словам Олега Полухина, специалисты учебного заведения работают с семью компаниями, которые входят в число 50 лучших фармакологических компаний мира. Это стимулирует к тщательной проработке всех этапов создания лекарств.