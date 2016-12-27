Цены на 88 лекарственных препаратов снижены в среднем на 50 %

15:04

Убедить продавцов изменить отпускную стоимость препаратов удалось Федеральной антимонопольной службе по итогам исследования цен на дорогостоящие лекарства.

Исследование проводилось по поручению президента РФ Владимира Путина. На первоначальном этапе ФАС проанализировала стоимость препаратов самой затратной лекарственной госпрограммы «7 нозологий», в рамках которой за счёт федерального бюджета медикаментами обеспечиваются люди с редкими заболеваниями (гемофилия, муковисцидоз, гипофизарный нанизм, болезнь Гоше, миелолейкоз, рассеянный склероз) и нуждающиеся в иммунодепрессантах после трансплантации органов.

Ведомство сравнило стоимость лекарств в 44 странах. В 48 случаях предельные зарегистрированные цены в других государствах оказались ниже, чем в России выше.

Компании не сразу, но отреагировали на предложение ФАС добровольно снизить цены. Их примеру последовали и другие производители, в том числе отечественные, не попавшие в ходе исследования в поле зрения антимонопольной службы, сообщает «Российская газета» со ссылкой на начальника управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Тимофея Нижегородцева.

В результате цены стали ниже в среднем на 50 % на 88 медикаментов. А в некоторых случаях даже больше. Так, стоимость упаковки препарата «Ревлимид» снизилась сразу на 240 тыс. рублей.

По подсчётам ФАС, благодаря снижению цен на дорогостоящие лекарства, бюджет сможет сэкономить на их закупках почти 5 млрд рублей.

В настоящее время исследование антимонопольного ведомства продолжается в отношении лекарств других категорий. Уже в ближайшее время будут озвучены результаты по препаратам для лечения ВИЧ, туберкулёза и гепатита. Здесь также в других странах обнаружены более низкие по сравнению с Россией цены на лекарства.

ФАС заботит и нелегальная перепродажа лекарств, причём уже по более высоким ценам. Последний такой факт был выявлен ведомством с поставками все того же «Ревлимида». Как пояснил Тимофей Нижегородцев, препараты каким-то образом закупаются для больных людей, которые уже умерли или которые были живы на момент оформления заявки, но скончались. Затем лекарства изымаются и повторно вводятся в оборот. При стоимости одной упаковки в 200-300 тыс. рублей любое повышение стоимости при повторных торгах может принести немалую прибыль за это, по сути, украденное лекарство.

ФАС рассчитывает на то, что проблему поможет решить маркировка лекарств. Пилотный эксперимент в этой сфере стартует уже в начале следующего года, подчеркнул Нижегородцев.

Глава управления ФАС также сообщил, что антимонопольная служба вместе с Минздравом готовит поправки в правила регистрации цен на медикаменты. ФАС предлагает обязать владельцев или держателей регистрационных удостоверений лекарств иностранного производства пересматривать зарегистрированные цены в случае снижения стоимости препаратов, чтобы сохранять зарегистрированные цены в России на минимальном уровне.