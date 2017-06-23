Медицина:

Специализированные больницы скорой помощи появятся в Белгородской области

17:22
23 Июня 2017
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Тема введения нового подзвена в систему здравоохранения региона обсуждалась сегодня, 23 июня, на заседании правительства области в Ракитянском районе.

Губернатор Евгений Савченко отметил, что специализированные больницы скорой помощи эффективно работают в Татарстане. Районные больницы при такой организации медицинской помощи имеют больший упор на услуги по реабилитации больных.

Опыт тамошних медиков, по мысли главы региона, достоин тиражирования.

Жизнь подсказывает, что и здесь нужна специализация. Давайте себе запишем задание. Мне кажется, очень хорошо изучить опыт Татарстана. Не только в технологической сфере, но и в организационной. И применить эту матрицу в Белгородской области.

Евгений Савченко

губернатор Белгородской области

Как считает губернатор, в области следует организовать три больницы скорой помощи. Они должны располагаться в Белгороде, Старом Осколе, а также в Алексеевке или в Валуйках. Каждая из них должна «покрывать» треть населения региона – порядка полумиллиона человек.

Областная же больница остаётся местом предоставления высокотехнологичной медицинской помощи и осуществления методического руководства.


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