Шесть имён лучших врачей занесли на Аллею Славы в Белгороде

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15 июня на территории областной клинической больницы святителя Иоасафа торжественно открыли символическую книгу медицинских работников области.

Аллея Славы медицинских работников была создана на основании распоряжения губернатора Белгородской области в 2016 году, чтобы увековечить имена людей, внёсших большой вклад в развитие здравоохранения региона. Их имена были выбраны в ходе общественного открытого голосования на сайте департамента здравоохранения и социальной защиты населения области.

Верна та истина, что нет будущего у того народа, кто не помнит своего прошлого и не уважает настоящее. Нет будущего и у той отрасли, в которой не помнят своих коллег, не уважают и ценят их. Мы помним. Наша отрасль обречена на успех. История каждого доктора – это история небольшой части здравоохранения, которая стекается в одну реку. Это большая база и перспектива для тех, кто выбирает делом своей жизни медицину. Наталья Зубарева начальник департамента здравоохранения и социальной защиты населения

В 2016 году областную аллею украсили имена семи выдающихся работников здравоохранения региона. В этом году доска пополнилась именами шести врачей.

На Аллею Славы заносятся имена известных, всеми любимых врачей. Мы гордимся, что в нашей области у медицинских работников высокий профессиональный уровень. Профессия медицинского работника гуманна и благородна, от его профессионализма зависит здоровье пациентов и всего народа. Александр Скляров первый заместитель председателя Белгородской областной Думы

Виталий Трофимович Гранкин всю свою жизнь посвятил медицинской деятельности. После окончания университета работал в детской больнице Белгорода, затем – в поликлинике № 5 и в городской больнице № 2. Благодаря ему в Белгороде сформированы такие направления, как микрохирургия глаза, травматология и ортопедия, эндоскопическая хирургия, урология и гинекология. Более 30 лет Виталий Трофимович руководил составом городской больнице № 2.

Оценивая свой труд, думаешь по-разному. Но когда это замечают люди, с которыми ты прожил и проработал 20 лет, всё-таки есть гордость. Наш коллектив за это время сделал для белгородцев многое. Мы были, как одна большая семья. Виталий Гранкин главный врач городской больницы № 2

Ольга Ивановна Колчанова ­после освобождения Белгорода ушла добровольцем на фронт, после окончила институт по специальности «лечебное дело». Ольга Ивановна работала врачом-неврологом, заведующей неврологическим отделением, главным внештатным неврологом области и врачом-неврологом в областной больнице. Из-за состояния здоровья сама врач не смогла присутствовать на награждении, поэтому за неё получила сертификат дочь.

Ещё одна женщина, чьё имя занесено в символическую книгу имён, – Богуслава Альфонсовна Дерюгина родом из Хабаровска. Она врач-отоларинголог областной больницы. Среди высоких званий её – заслуженный врач РСФСР. В 2003 году Богуслава Альфонсовна ушла из жизни, её наградили посмертно. Поздравления принимала заместитель главного врача по медицинской части Белгородской областной клинической больницы Святителя Иоасафа Елена Казакова.

Эта Аллея Славы наших учителей, именно по этим местам они ходили на работу, и мы их помним. Это были великие врачи с большой буквы. Они передавали опыт и знания нам, благодаря им живёт наша больница. Все успехи, которые есть на сегодняшний день, будут приумножаться, потому что они живы в наших сердцах. Елена Казакова

18 июня будет праздноваться День медицинского работника. Работа медика – одна из самых сложных в наше время, начинается она с долгого обучения студентов в университетах и больницах. От людей в белых халатах зависят жизни миллионов. Нет такого человека, который бы не сталкивался в своей жизни с врачами. Именно медицинским работникам доверяется самое дорогое – собственная жизнь.

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