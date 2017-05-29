Семь уникальных детских пластических операций на органах репродуктивной системы провели в Белгородской области

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26 и 27 мая в детской областной клинической больнице прошли мастер-классы по проведению реконструктивно-пластических операций на органах репродуктивной системы у мальчиков.

Ежегодно примерно 800 детей в Белгородской области ложатся на операционный стол с такими проблемами.

Репродуктивное здоровье людей закладывается в детском возрасте, поэтому мы как можно раньше стараемся выявить эти пороки во время медосмотров, проведения диспансеризации, чтобы в последующем провести раннюю коррекцию. Потому, чем раньше коррекция проведена, тем лучше результаты у этих детей в последующем. Андрей Тулинов

заместитель главного врача по хирургической работе ОГБУЗ «Детская областная клиническая больница», организатор проекта

При этом патологии встречаются различные, операций – большое количество. Российская детская клиническая больница, по словам завотделения общей эндокринологии этого медучреждения Максима Карманова, обслуживает всю Россию. Пациенты из Москвы от общего числа обратившихся составляют 6 %, из Московской области – 16 %, дети из Белгородской области – 12 %.

Напомним, что в регионе проживает более 235 тыс. мальчиков и девочек в возрасте до 14 лет, ещё 69 262 человека – в «возрасте согласия», то есть 15-19 лет. Для сравнения, приведём ещё одну цифру: в этом году за четыре первых месяца в области родилось 4735 детей, сообщает Белгородстат.

Таких больных везде много. Мы не единственная такая область. Просто методик реконструкции полового члена очень много – более двухсот техник операций. В разных руках они делаются по-разному. Обладая определённым опытом, смотря, какой опыт имеют другие доктора, мы накапливаем свой потенциал, чтобы получать максимально хорошие результаты, ведь у детей проблема наружных половых органов в будущем может привести к психо-сексуальному расстройству. Андрей Тулинов

заместитель главного врача по хирургической работе ОГБУЗ «Детская областная клиническая больница», организатор проекта

Как сказал Андрей Тулинов, в этой московской больнице – современные технологии и передовые методики. Мастер-класс от столичных врачей должен способствовать повышению квалификации белгородских специалистов.

Как слизистая щеки становится половым органом

В рамках мастер-класса по проведению реконструктивно-пластических операций на органах репродуктивной системы у мальчиков московские врачи совместно с белгородскими специалистами провели семь операций с разными патологиями, в том числе одномоментная пластика уретры, устранение деформации полового члена, кожная пластика, ортопластика полового члена и протезирование гонады.

В первый день прооперировали двух четырёхлетних мальчиков и двух 14-летних. Во второй день, 27 мая, операции провели у двух годовалых детей и восьмилетнего ребёнка.

Сегодня у нас были детки с разными пороками полового члена, в том числе искривлениями. Есть операции по протезированию яичек, по устранению тяжёлых врождённых аномалий. Детей оперировали многократно за рубежом. Теперь они будут оперироваться у нас. Будут браться лоскуты из слизистой щеки и пересаживаться на половые органы, чтобы потом можно было сделать полноценный орган. Андрей Тулинов

заместитель главного врача по хирургической работе ОГБУЗ «Детская областная клиническая больница», организатор проекта

Это не первые подобные операции в стенах детской областной клинической больницы.

Мы выполняем подобные операции, но операционные техники, подходы в выборах параметров анестезии в разных клиниках отличаются, поэтому мы это делаем для общего развития, для кадрового потенциала наших анестезиологов и хирургов. Нужно посмотреть приёмы оперативной коррекции, которые можно использовать при лечении этих пациентов. Андрей Тулинов

заместитель главного врача по хирургической работе ОГБУЗ «Детская областная клиническая больница», организатор проекта

Главная цель врачей – сделать так, чтобы ребёнок, будучи в сознательном возрасте, не чувствовал себя ущербно.

Этим детям провели операции тех этапов, которые планировались. Все они прошли успешно. Оперировали под общим наркозом с применением спинальной анестезии, чтобы потом не колоть ребёнку обезболивающее в мышцу, в ягодицу, чтобы их не беспокоить. Дети под этим обезболивающим будут находиться более суток. Это облегчает уход мамам. Андрей Тулинов

заместитель главного врача по хирургической работе ОГБУЗ «Детская областная клиническая больница», организатор проекта

После операции некоторые из детей будут выписаны из больницы уже через два-три дня. В зависимости от сложности операции пребывание в медучреждении на восстановлении может растянуться и до семи-восьми дней.

Не менее важно и обсуждение актуальных вопросов детской уроэндокринологии и анестезиологии. В конференции участвовали врачи детской хирургии, урологи-андрологи, эндокринологи, педиатры, а также анестезиологи-реаниматологи.

Познавательная научная сессия посвящена вопросам нарушения формирования пола у детей, урологическим порокам наружных половых органов и их анестезиологическому обеспечению. Она для того, чтобы врачи, которые работают с детьми, имели представление о том, что такие патологии вообще есть и что с ними можно делать на сегодняшнем уровне. Это необходимо, потому что в институте этой дисциплине отводится ограниченное количество часов. Андрей Тулинов

заместитель главного врача по хирургической работе ОГБУЗ «Детская областная клиническая больница», организатор проекта

На конференции эксперты озвучили, как педиатрам поступать, когда рождается ребёнок с гермафродитизмом, то есть при одновременном наличии у него и мужских, и женских половых признаков и репродуктивных органов. Когда врач должен направлять таких детей к специалистам, о чём необходимо думать в первую очередь, работая с таким пациентом.

Когда замирает акушер

История болезни начинается просто: акушер замирает от растерянности. Замирает потому, что не знает, какого пола ребёнок, ведь у него двойственное строение наружных гениталий. В дальнейшем именно от него, акушера, и врача-педиатра будет зависеть, кто это – мальчик или девочка, с каким полом зарегистрируют ребёнка: мужским или женским.

Современный консенсус требует в течение 72 часов дать ответ относительно регистрации пола ребёнка. В европейских государствах и США чёрным по белому написано: «Сомневаетесь – не регистрируйте. Называйте ребёнка ребёнком, не старайтесь сразу придумать, кто перед вами». Поскольку за этим потом идёт большое количество трагических ситуаций. Максим Карманов

заведующий отделением общей эндокринологии Российской детской клинической больницы Минздрава России (Москва)

Всё начинается с детства. Но это вопрос непростой, дать правильный ответ сложно, несмотря даже на современные возможности обследования больных на самом высоком уровне.

Консенсус Европейской ассоциации урологов в клинических рекомендациях за 2016 год предписывает, что лечение крипторхизма (это отсутствие одного или обоих яичек в мошонке) до шести первых месяцев не проводится, при этом врачам на всё про всё даётся 18 месяцев. Операция по смене пола у ребёнка должна пройти до 9 месяцев, самый поздний срок – 18 месяцев.

Катя, да ты мужик!

Истории у детей с подобными патологиями разные. Не все они живут в семьях, не всем им родители помогают справиться с проблемой. Хотя бывает и так, когда родители думают, что это проблемы возрастные и всё со временем пройдёт. Но есть анатомия, и с ней надо считаться. Оговоримся сразу, что истории, изложенные ниже, повествуют не о трансгендерах.

У Максима Карманова был один пациент, которого изначально зарегистрировали в женском поле. Даже на фото в первом паспорте – это девушка в кружевной блузке. В 11 лет девочка Катя стала подозревать, что с ней что-то не то. Родители считали, что у неё психоз: «Она хочет быть похожа на своего старшего брата». В этом ещё детском возрасте Катя уже задумывалась о страшном «выходе» из проблемы, который во всех религиях считается грехом. Но прошла пара лет, и она попросила подругу посмотреть, что с ней не так: «У меня, по-моему, непорядок». Подруга посмотрела и сказала: «Катька, да ты мужик!».

Тогда она приняла решение ехать в специализированную клинику, чтобы было принято решение, кто же она. Мы возили её в Центр гендерных проблем, там ей сказали, что лучше подождать 18-летия, когда человек сам примет решение, кто он. Мы пробовали лечить женскими половыми гормонами – никакого результата, мы попробовали дать мужских – и пробили тот дефицит гормонов, который был у этого человека. И когда я спросил, какое решение она приняла, Катя печальным басом сказала: «Но ведь красивой женщиной мне всё равно не стать». И она стала мужчиной. Максим Карманов

заведующий отделением общей эндокринологии Российской детской клинической больницы Минздрава России (Москва)

Ещё одна печальная история – о 12-летнем ребёнке. По фенотипу гениталий медики согласились с ребёнком и его мамой, что девочку Анжелу лучше сделать Евгением. Правы или не правы врачи, ответит время.

В 14-15 лет желание сменить пол у абсолютно здоровых детей – это совершенно другая проблема. То, что касается наших пациентов, их желание сменить пол – оно не такое острое. Они понимают, что они никто. Максим Карманов

заведующий отделением общей эндокринологии Российской детской клинической больницы Минздрава России (Москва)

Мисс мира тоже бывают разные

Мисс мира 1977 года была женщина с тестикулярной феминизацией. У нее зафиксировали гонады на передней брюшной стенке. Она знала о своей особенности. Поэтому после вручения ей короны она положила букет и сказала почти басом «Спасибо всем, но я мужчина». С тех пор на конкурсе красоты введён секс-контроль. Потенциальных конкурсанток проверяют на соответствие заявленному паспортному полу.

Истории со счастливым концом

От действий врачей зависит не только пол ребёнка, но и то, насколько комфортным будет его жизнь с точки зрения психологии. При этом известны случаи, когда дети с врождёнными особенностями вырастают, пройдя своевременный курс лечения, и становятся родителями здоровых малышей. Главное – вовремя распознать проблему и устранить её.

Фото автора и из архива детской областной клинической больницы