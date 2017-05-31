Рейтинг муниципалитетов по успешности проекта «Управление здоровьем» создаётся в Белгородской области
Об этом сегодня, 31 мая, сообщили в областном Центре медицинской профилактики.
Сейчас у нас закончился организационный этап проекта «Управление здоровьем». Он рассчитан на четыре года и предусматривает снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в два раза. В 2016 году она составляла 780 человек на 100 тысяч населения. Для этого делается очень много.
Сергей Бабицын
заместитель главного врача Центра медицинской профилактики Белгородской области
В регионе уже действует рабочая группа по оценке эффективности реализации проекта по управлению здоровьем в муниципалитетах. Возглавил её зампредседателя Общественного совета при департаменте здравоохранения и социальной защиты населения области Александр Савченко.
Рейтинг районов по этому показателю сформируют в конце 2017 года. Пока что специалисты побывали в Новооскольском районе, на очереди – Красногвардейский.
Посмотрели широкий круг вопросов. Начиная с экологических, социальных и заканчивая здравоохранением. По этим показателям Новооскольскому району был поставлен определённый балл. Создание рейтинга муниципальных образований постоянно отслеживается правительством области и губернатором. По итогам будет принят ряд управленческих решений.
Сергей Бабицын
заместитель главного врача Центра медицинской профилактики Белгородской области