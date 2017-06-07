Новая поликлиника готова встретить пациентов в Белгороде

17:39

Она заработает предположительно с середины июня и объединит пациентов из пятой городской взрослой поликлиники и филиала второй детской поликлиники города. Учреждение находится на улице Макаренко, 18.

Готовность к работе нового медицинского учреждения оценили местные журналисты 7 июня.

В этой поликлинике лечение бесплатное, по полисам ОМС. Учреждение будет обслуживать 23 тыс. взрослых белгородцев и 4,5 тыс. детей. По информации представителей департамента здравоохранения, рабочие места предлагались всем сотрудникам пятой городской поликлиники, в том числе терапевтам.

На первом этаже поликлиники располагается детское отделение «Педиатрия». Она включает регистратуру напротив входа, кабинеты пяти педиатров, кабинет детского хирурга, процедурные, а также уборные, приспособленные для маленьких пациентов, гардероб, детскую комнату с горкой, подушками и телевизором, на котором будут транслироваться мультфильмы. В детском отделении инвесторы уделили особое внимание зоне ожидания, то есть коридору, поэтому на стенах появились фигурки, которые можно передвигать, с которыми можно играть, а также «классики», наклеенные на мраморный пол лентой противоскользящего покрытия. Как отметила Лариса Громыко, операционный директор ООО «Медицинская инвестиционная группа», это совершено безопасно.

Организация приёма детей будет идти в два потока: это дети с инфекционными заболеваниями, для них у нас предусмотрено боксируемые кабинеты с отдельным входом, а также дни здорового ребёнка, когда родители могут привести своих детей для планового осмотра. Кроме пяти врачей-педиатров, приём пациентов будут вести узкие специалисты: детские хирург, уролог, травматолог-ортопед, кардиолог, невролог, ЛОР, офтальмолог. Всё необходимое оборудование для этого есть, кроме того мы обладаем возможностью выполнять детям ЭКГ и УЗИ. У нас также есть кабинет для вакцинации и процедурный кабинет для соблюдения календаря прививок и диспансеризации детишек. Алексей Лаврешин

медицинский директор компании «Медицинский девелопмент»

По его словам, у нового отделения из физиотерапевтических процедур запланирован детский массаж. В каждом кабинете есть ингаляторы для лечения заболеваний верхних дыхательных путей.

В смену в среднем один педиатр может принять 20-25 детей, говорит Алексей Лаврешин, и это покрывает потребности населения.

Типовой кабинет педиатра и терапевта выглядит следующим образом: стол врача с компьютером, кушетка для пациента, рукомойник, шкаф и медицинские приборы. Это соответствует новому направлению развития здравоохранения «Поликлиника 5 С».

Мы постарались показать достойное качество здравоохранения, потому что мы понимаем, что инструментами врача являются не только его диплом и опыт, но и вся среда, которая его окружает: как у него работает компьютер, какая у него стоит мебель, как работает регистратура, работает ли принтер и ещё тысячи других мелочей, которые позволяют организовать работу эффективно. Лариса Громыко

операционный директор ООО «Медицинская инвестиционная группа»

Взрослое отделение поликлиники находится по левую сторону здания, а располагается преимущественно на втором этаже. Примечательно, что теперь у медицинского учреждения появились два кабинета дежурных врачей, в которые могут обратиться пациенты без записи. Кроме того, здание адаптировано для инвалидов: есть специальный заезд и кнопка вызова врача.

При этом среди прочих особенностей поликлиники телемедицина, когда пациент из дома по интернету может «посетить» врача, то есть это онлайн-консультация без физического присутствия и система принятия медицинских решений на основе нейросети.

Это новейшая разработка. Суть её в том, что доктор сформулировал диагноз, сделал назначение, а затем нажимает определённую кнопочку, и эта нейросистема анализирует его назначения, данные пациента и даёт ему совет, хорошее ли он сделал назначение, предлагает альтернативный выбор препаратов под этот же диагноз, предлагает посмотреть публикации на эту тема. Это такой электронный помощник. Лариса Громыко

операционный директор ООО «Медицинская инвестиционная группа»

Специалисты отмечают, что такое качество медицины характерно для частных клиник, но в «Полимедике» оно будет бесплатным.

Появилось много нового высококлассного оборудования. Цель любого медицинского учреждения – качество и доступность. Здесь основной акцент сделан на пациентоориентированность, то есть, чтобы было удобно врачам, у них всё было под рукой и было удобно пациенту находиться в этих условиях. Даже те вещи, которые были у нас в поликлинике, заменены на новое оборудование, классом выше. Мы будем оказывать помощь, сохранив традиции пятой поликлиники и улучшив их. Михаил Краюшкин

главврач городской поликлиники № 5 Белгорода, главврач поликлиники «Полимедика»

«Полимедика» создана в рамках государственно-частного партнёрства. В феврале этого года правительство региона подписало соглашение с ООО «Медицинская инвестиционная группа». В числе обязательств частной компании были ремонт, закупка оборудования и организация работы врачей таким образом, чтобы она соответствовала программе управления здоровьем, то есть, чтобы было удобно пациенту.

При этом при переносе пятой взрослой поликлиники с улицы Корочанской, пациенты негодовали, каким образом будут добираться в новое медучреждение. Местные власти вопрос решили – продлили городской маршрут № 9. Он заработает с момента открытия учреждения здравоохранения.

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