Печень и почки чаще всего пересаживают в Белгородской области

16:56

Ежегодно не менее 100 белгородцев стоят в очереди на трансплантацию органов.

Такую информацию ИА «Бел.Ру» предоставили в департаменте здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области.

Если пациенту необходима трансплантологическая помощь, то его регистрируют в «листе ожидания». Ежегодно в области в таком листе состоит не менее 100 пациентов. В год при этом в регионе проводится не меньше 15 подобных операций. Чаще всего пересаживают печень и почки.

Донорами становятся те люди, которым при поступлении в медицинские организации области в крайне тяжелом состоянии (кома или черепно-мозговая травма) констатируют смерть мозга. Изъятие органов происходит в соответствии с предписаниями приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 04.03.2003 г. № 73 «Об утверждении инструкции по определению критериев и порядка определения момента смерти человека, прекращения реанимационных мероприятий».

По информации ведомства, проведение операций по трансплантации органов, курация и диспансерное наблюдение пациентов в посттрансплантационном периоде, обеспечение иммуносупрессивными препаратами на амбулаторном этапе для граждан Российской Федерации для пациентов бесплатное, оплачивается из федерального бюджета.

Операции по трансплантации органов, курация и диспансерное наблюдение пациентов в посттрансплантационном периоде проводят в Белгородской областной клинической больнице Святителя Иоасафа.

В департаменте отметили, что для проведения операции по изъятию и трансплантации органов привлечение специалистов других регионов не требуется.

Напомним, что сейчас все граждане России по умолчанию считаются согласными быть донорами органов после смерти. Сенатор Антон Беляков предложил ставить в паспорт или водительские права отметку о согласии гражданина на посмертную трансплантацию его органов и вести электронный каталог добровольных доноров. При этом человек сможет изменить свой выбор в любое время.

Соответствующий законопроект направлен в Государственную думу.