От сердца: новую мобильную систему кардиопомощи запустят в Белгородской области

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Сегодня, 20 апреля, её обсуждали на совместном заседании комитетов областной Думы по бюджету и финансам, по промышленному комплексу и земельным отношениям, по экономике, промышленности и предпринимательству.

По просьбе депутата Николая Незнамова в курс дела народных избранников ввела главврач областной больницы Жанна Чефранова.

По её словам, в Белгородской области следует организовать систему теле-ЭКГ.

С электрокардиограммы начинается любая диагностика любой сосудистой патологии. Теле-ЭКГ – это возможность посредством телефонной, интернет-связи передать плёнку для анализа квалифицированным специалистам. Жанна Чефранова

главный врач Белгородской областной клинической больницы Святителя Иоасафа

Доктор напомнила, что внедрением мобильной системы диагностики региональные власти озаботились ещё в 2012 году. Тогда поручение о её подготовке давал губернатор области Евгений Савченко. При этом регионы – соседи по Центральному федеральному округу такую систему создали.

Заболевания сердечно-сосудистой системы – проблема очень серьёзная, отметила Жанна Чефранова. Большая часть заболеваний имеет острый характер. В таких случаях затягивать с обследованием категорически нельзя, это может стоить пациенту жизни. Как правило, решение медикам нужно принимать незамедлительно.

В Белгородской области ежегодно фиксируется порядка 3300 случаев острого коронарного синдрома. Из них 1700 – это инфаркты.

На сегодняшний день, к сожалению, если человек не попал на стационарное лечение, в 30 % случаев происходят летальные исходы. В последние годы болеют в основном мужчины трудоспособного возраста. Часть из них погибает на дому. Проблема очень и очень актуальная. Жанна Чефранова

главный врач Белгородской областной клинической больницы Святителя Иоасафа

Диагностика при этих видах заболеваний проста и не требует особо продвинутой аппаратуры. Специалисту необходимо просто снять плёнку с показаниями ЭКГ. Проблема заключается в том, чтобы квалифицированно прочитать полученные данные.

75 % бригад скорой помощи – это фельдшерские бригады. Они не обладают достаточным количеством знаний, чтобы оценить плёнку и поставить диагноз: имеется ли у пациента острое состояние или нет. Врачи – не кардиологи также не всегда способны адекватно прочитать сложные показания на плёнке.

Это приводит к тому, что диагноз не устанавливается вовремя.

По статистике при нелеченном инфаркте Миокарда смертность составляет порядка 30 %. При своевременном поступлении пациента в стационар с установленным диагнозом показатель снижается до 20 %. Если же в машине скорой помощи человеку вводят тромборастворяющий препарат, летальность снижается до 13-15 %. При использовании же высокотехнологичных методик смертность падает до 3 %.

По словам Жанны Чефрановой, если пациенты вовремя попадают в Белгородскую областную больницу, показатель летальности составляет 1,9 %. Если же человек остаётся дома при неустановленном диагнозе,он умирает в 30 % случаев.

Суть предложенной идеи заключается в том, что в каждой карете скорой помощи, больницах, ФАПах устанавливается мобильный аппарат ЭКГ. После получения результатов исследования плёнка по мобильной связи передаётся на центральный пульт управления, где дежурят подготовленные медики. Они тут же должны определить тактику дальнейшего лечения пациента, вплоть до канала госпитализации.

Дежурство кардиологов за пультом должно быть круглосуточным. Предполагается, что пульт должен быть установлен в областной больнице. Система покроет большую часть районов области. Особенно это касается запада региона – Борисовского, Ракитянского, Грайворонского, Краснояружского районов, потому что в них ситуация с сердечно-сосудистыми патологиями наиболее удручающая. Затем, после апробации системы, пульты появятся в Валуйках, Старом Осколе.

Программно-аппаратный комплекс стоит порядка 9 млн рублей. В него входят 100 мобильных приборов ЭКГ, программный продукт и пульт управления. Ежегодные затраты на текущую работу системы составят, по прикидкам медиков, порядка 10 млн рублей. В эту сумму входят ставки врачей, оплата интернет-трафика, мобильной связи.

Применение системы позволит нам снизить заболеваемость сердечно-сосудистой патологией, своевременно диагностировать острые случаи, правильно проводить терапию и, надеюсь, тем самым снизить смертность населения Белгородской области от сердечно-сосудистых заболеваний. Жанна Чефранова

главный врач Белгородской областной клинической больницы Святителя Иоасафа

Депутаты областной Думы решили обратиться в органы исполнительной власти региона с просьбой изыскать финансирование для введения системы мобильной диагностики сердечных болезней.



