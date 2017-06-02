Родители, внимание: часто опухоли головного мозга у детей маскируются под инфекции

15:06

Благотворительный фонд Константина Хабенского 1 и 2 июня провёл в Белгороде практический нейроонкологический семинар. Главной площадкой стала детская областная клиническая больница.

Участниками семинара стали онкологи, нейрохирурги, хирурги, радиотерапевты, неврологи, морфологи и эндокринологи. Сессию для медицинских специалистов посвятили специфике лечения детей с опухолями центральной нервной системы.

Проект нейроонкологического семинара проходит в рамках программы «Знать и не бояться» благотворительного фонда Константина Хабенского. Он направлен, с одной стороны, на повышение квалификации региональных врачей, с другой стороны, на установление более тесных связей для взаимодействия пациентов, то есть мы привозим представителей федеральных клиник, в том числе для того, чтобы региональный врач всегда имел возможность в случае какого-то необычного сложного лечения и трудного пациента проконсультироваться напрямую. Алёна Щавлева

руководитель программы «Знать и не бояться» благотворительного фонда Константина Хабенского

Это девятый подобный семинар благотворительного фонда, до этого столичные эксперты выезжали в Симферополь, Архангельск, Барнаул, Уфу, Владивосток, Тюмень, Волгоград и Орёл. Условием для организации такого мероприятия является обоюдная заинтересованность сторон: региональных врачей и лекторов фонда.

Программа семинара построена таким образом, что пока в одном зале практикующие врачи делятся опытом с коллегами, параллельно в кабинетах детской областной больницы другие московские специалисты проводят консультации с пациентами.

Врачи консультируют условно в двух группах: нейрохирург и невролог-эпилептолог, а вторая группа – это онколог, эндокринолог и радиолог. Вчера был пациент, который пришёл к нейрохирургу-эпилептологу делать заключение, построить примерный ход лечения. Врач понял, что необходимо принять совместное решение с онкологом. Всего вчера нейрохирург и эпилептолог проконсультировали порядка восьми пациентов. Алёна Щавлева

руководитель программы «Знать и не бояться» благотворительного фонда Константина Хабенского

Что касается выступлений, то были озвучены вопросы лучевой терапии опухолей центральной нервной системы у детей, хирургического лечения таких заболеваний, методы современной диагностики опухолей и прочие. Примечательно, что выступления нейроонкологических экспертов базируются на их опыте работы, а не представляют тезисы научных конференций или «выжимки» из учебников.

У специалистов очень насыщенный график. Даже в Москве найти какое-то время очень сложно, поэтому, когда мы привозим экспертов, стараемся максимально ценно использовать каждую минуту. Алёна Щавлева

руководитель программы «Знать и не бояться» благотворительного фонда Константина Хабенского

Всего в Белгород из Москвы приехало пять специалистов: радиолог Российского научного центра рентгенорадиологии Тимур Измайлов, детский нейрохирург Морозовской детской клинической больницы Михаил Землянский, ведущий детский онколог Российского научного центра рентгенорадиологии Ольга Желудкова, детский эндокринолог Эндокринологического научного центра Наталья Стребкова и невролог, эпилептолог, ведущий специалист центра Epilepsy Center Александр Головтеев.

Обычно в подобных мероприятиях участвует ещё морфолог, но, так как у врача Марины Рыжовой не получилось приехать в областной центр, на следующей неделе благотворительный фонд организует онлайн-трансляцию её лекции.

Как отмечают специалисты, родителям важно знать, что опухоли головного мозга у детей занимают второе место среди всех остальных детских опухолей. Часто они маскируются под детские инфекции. В то же время при ранней диагностике до 70 % детей могут полностью выздороветь.

Симптомами опухоли головного мозга являются: рвота по утрам, головная боль, нарушение зрения, изменение окружности головы и нарушение координации движения. Диагностировать заболевание помогает компьютерная томография и магнитно-резонансная томография. Главное – вовремя распознать недуг и обратиться за помощью.