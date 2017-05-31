Около 700 человек в год заболевают раком лёгкого в Белгородской области

14:46

В 90 % случаев причиной болезни становится курение табака.

Сегодня, 31 мая, в областном центре медицинской профилактики прошёл круглый стол, посвящённый Всемирному дню без табака.

В наших руках

По словам завотделом учреждения Олега Заикина, каждый человек в первую очередь сам отвечает за своё здоровье, фактически оно зависит от его желания.

Прежде всего здоровье зависит от самого человека – более чем на 50 %. Здравоохранение, каким бы развитым оно ни было, может повлиять на здоровье человека примерно на 15 %. С курением табака у человека связаны более 20 заболеваний. Свыше половины курящих умирает именно от курения. Каждый из них проживает на 15-18 лет меньше некурящего. Одна сигарета стоит 15 минут жизни. Олег Заикин

заведующий отделом Центра медицинской профилактики Белгородской области

Доктор напомнил, что в табачный дым содержит порядка 4-5 тыс. вредных веществ, которые обладают в том числе мутагенными, канцерогенными свойствами. Содержатся в табаке даже радиоактивные элементы – кадмий и полоний.

Очень важный фактор – то, что риск потенциального повреждения здоровья отдалён. Это случится не сегодня и не завтра. Однако курящий всё равно рано станет инвалидом и рано умрёт. От этого никуда не денешься. Олег Заикин

заведующий отделом Центра медицинской профилактики Белгородской области

Приводит к раку

Статистику по раковым заболеваниям у курильщиков озвучил представитель областного онкодиспансера.

Мы практически каждый день оперируем больных по поводу рака лёгкого. 90 % заболеваний раком лёгкого связаны с табакокурением. Александр Псарёв

заведующий отделением Белгородского областного онкологического диспансера

Как отмечает Александр Псарёв, в мире ежегодно регистрируется порядка миллиона случаев заболевания раком лёгкого. В России – 60-65 тыс. человек. В Белгородской области в 2016 году был зарегистрирован 661 больной раком лёгкого, в 2015 году – 685 человек.

Больные регистрируются на разных стадиях заболевания. Радикально оперировать, помогать пациенту можно на первой-второй стадии. Когда третья-четвёртая стадия, подключаются уже другие методы лечения, химиотерапия, лучевая терапия. С первой и второй стадией заболевания регистрируется в среднем 35 % пациентов. Александр Псарёв

заведующий отделением Белгородского областного онкологического диспансера

В 2016 году из 661 впервые зарегистрированного больного были прооперированы 120 человек, это 18 % от общего количества. Средняя цифра по стране – 13-15 % прооперированных.

По признанию специалистов, за 30 лет употребления сигарет пациенты зачастую «накуривают» себе хронические бронхиты, пневмонии, нередко курильщики болеют туберкулёзом, эмфиземой лёгких. Также в этой среде обычное дело – сердечно-сосудистые заболевания. А людей с таким «букетом» заболеваний оперировать очень сложно, а порой и невозможно.