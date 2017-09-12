Медицина:

Новый клинико-диагностический центр откроется в Белгородском районе

17:47
12 Сентября 2017
63
0

В посёлке Северном строится здание поликлиники.

Помимо восьми офисов семейных врачей, в ней разместится клинико-диагностический центр. Медицинские услуги в учреждении будут получать 12 тыс. местных жителей.

Общая площадь здания клиники – 960 м². Ожидается, что в эксплуатацию его введут в конце 2017 года. Власти инвестировали в проект 64 млн рублей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

Фото пресс-службы губернатора и правительства области


Читайте нас в Telegram
Возврат к ленте новостей
Чтобы оставить комментарий вам нужно авторизоваться

По теме:


Найдена опечатка в статье

 



Популярное:

10165
Владимир Шаманов: Новая трасса в Белгородской области – достойный вклад в развитие дорожной сети России
8869
В Белгородской области уничтожат 17 тысяч свиней из-за вспышки африканской чумы
8638
Евгений Савченко лидирует на выборах губернатора Белгородской области
6384
Жителей Белгорода просят не ходить в «Армячий лог» 12 сентября
4219
К выходным в Белгородской области ожидается похолодание
Rambler's Top100 Service Яндекс цитирования Яндекс.Метрика