Новый клинико-диагностический центр откроется в Белгородском районе

17:47

В посёлке Северном строится здание поликлиники.

Помимо восьми офисов семейных врачей, в ней разместится клинико-диагностический центр. Медицинские услуги в учреждении будут получать 12 тыс. местных жителей.

Общая площадь здания клиники – 960 м². Ожидается, что в эксплуатацию его введут в конце 2017 года. Власти инвестировали в проект 64 млн рублей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

Фото пресс-службы губернатора и правительства области