Новая семейная клиника открылась в Белгородской области

09:20

Она стала частью регионального проекта «Управление здоровьем».

Медицинское учреждение построили «с нуля» в селе Алексеевка Корочанского района.

Наша клиника будет оказывать помощь населению. Услуги будут бесплатными. Стоматологическая, терапевтическая, педиатрическая помощь оказывается по страховым полисам. Раньше на месте клиники был пустырь, а люди в основном обслуживались в корочанской ЦРБ. Наталья Цапкова

врач общей практики семейной клиники белгородского медицинского центра «Поколение»

Объект был возведён в течение двух месяцев. В медицинском округе, который будет обслуживать клиника, проживает порядка 3,5 тыс. человек.

Это сделано для того, чтобы люди все медицинские услуги получали здесь, на месте. Сюда будут приезжать высокопрофессиональные специалисты из фонда «Поколение» Белгорода, Старого Оскола. Хочу пожелать пациентам обращаться сюда только для того, чтобы поддерживать своё здоровье, заниматься профилактикой. Евгений Савченко

губернатор Белгородской области

Инвестором строительства выступил депутат областной Думы Николай Незнамов. Он также поздравил жителей сельского округа с открытием клиники.

Нам осталось сделать здесь совсем немного. Мы подарим сюда новый автомобиль, чтобы с его помощью оказывалась скорая медицинская помощь. Всё уже заказано. Бывший медицинский пункт мы договорились обустроить в виде квартир, которые могут быть потом заняты и медработниками. Николай Незнамов

депутат Белгородской областной Думы

К будущим пациентам клиники обратилась главный врач медицинского центра «Поколение» Наталья Куницына. Она поблагодарила селян за доверие, очень важное для медиков, и заметила, что создающийся с открытием клиники союз повысит качество жизни тех, кто будет обращаться к специалистам.