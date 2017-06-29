Новая поликлиника «Полимедика» в Белгороде откроется 1 июля

17:12

Поликлиника, расположенная по ул. Макаренко, 12, уже послезавтра будет готова для работы с пациентами – жителями микрорайонов «Крейда», «Железнодорожников», «Старый город», «Липки», «Восточный».

Медпомощь будет оказываться бесплатно, по полису ОМС. В учреждении есть как взрослое, так детское отделение, а также женская консультация.

Кроме того, будут доступны участковые терапевты, педиатры и специалисты узкой направленности. Можно сдать анализы и пройти все необходимые обследования.

Для первого визита пациентам нужно будет взять с собой паспорт и полис ОМС. Детям – свидетельство о рождении.

Записаться на приём или задать вопрос можно по многоканальному телефону: (4722) 40-26-04.

График работы поликлиники: с 08:00 до 20:00 по будним дням и с 09:00 до 17:00 по выходным.