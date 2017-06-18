Медицинские работники Белгородской области отмечают профессиональный праздник

08:02

18 июня – День медицинского работника.

Виновников торжества поздравляют первые лица Белгородской области: губернатор Евгений Савченко, председатель облдумы Василий Потрясаев и главный федеральный инспектор региона Александр Закоржевский.

Уважаемые работники и ветераны медицинской сферы региона!

Поздравляем вас с профессиональным праздником. Доброта и отзывчивость, сострадание и милосердие – нравственный фундамент вашей профессии! Медицинский работник приходит на помощь пациенту в самые тяжёлые моменты, берёт на себя ответственность за жизнь и здоровье человека, пропагандирует принципы здорового образа жизни. Потому так велико уважение в обществе к врачам и фармацевтам, фельдшерам и медицинским сёстрам – всем, кто лечит, исцеляет, выхаживает.

В Белгородской области успешно реализуется проект «Управление здоровьем», направленный на усиление профилактической работы и модернизацию медицинских учреждений первичного звена, что послужит повышению уровня оказания своевременной квалифицированной помощи населению. Все мы понимаем, что эффективные диагностика и лечение невозможны без применения инновационных технологий и повышения уровня квалификации работников здравоохранения. И наши медики совершенствуют своё профессиональное мастерство, осваивая современные методы лечения.

В регионе ведётся планомерная и целенаправленная деятельность по укреплению материально-технической базы медучреждений, предприняты действенные меры по формированию у белгородцев ответственного отношения к своему самочувствию. На крупнейших предприятиях региона создаются условия для получения незамедлительной медицинской помощи, своевременной диспансеризации, укрепления здоровья, занятий физкультурой и спортом.

Дорогие медицинские работники, примите искренние поздравления и бесконечную признательность за ваш благородный труд. Ваши руки и сердца дарят людям радость исцеления и вселяют надежду! Пусть и вам сопутствуют здоровье, счастье и благополучие на долгие годы!», – цитирует поздравление пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.