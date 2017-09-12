Корь и другие инфекции могут прийти в Россию из Украины

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Роспотребнадзор обеспокоен «крайне тяжёлой ситуацией по обеспечению населения профилактическими прививками» на Украине.

По информации аналитического центра, в июне этого года корью на Украине заболело 473 человека, причём 70 % из них − это дети и подростки, которые не получили вакцинацию против этой инфекции.

Такие данные приводит Роспотребнадзор со ссылкой на исследование Центра стратегических и международных исследований США. Данные американской организации, которая следит за эпидемической ситуацией в разных странах, опубликованы во второй половине августа этого года.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует прививать не менее 95 % детей. При этом в соседнем государстве только 30 % детей получили полный курс иммунизации против кори, 10 % – против гепатита В и всего 3 % – против дифтерии, коклюша и столбняка. «На сегодняшний день это одни из самых низких показателей вакцинации населения в мире», – отмечают в ведомстве.

Что касается ситуации в России, то, по сообщению Роспотребнадзора, ежегодно в стране прививается более 98 % населения в рамках национального календаря профилактических прививок против кори, краснухи, полиомиелита, дифтерии, гепатита В.