Как не заразиться ВИЧ, расскажут эпидемиологи жителям Белгородской области
Региональное управление Роспотребнадзора запускает специальную телефонную горячую линию.
Акция приурочена ко Всемирному дню памяти людей, умерших от СПИДа. Он отмечается 21 мая.
Позвонить специалистам можно с 15 по 19 мая. Сотрудники ведомства расскажут о методике профилактики, диагностики, о симптоматике ВИЧ-инфекции, посоветуют, к каким докторам обратиться при необходимости.
Звонить можно с 10 до 17 часов. Телефоны горячей линии: 800-222-04-31 и (4722) 34-10-28.