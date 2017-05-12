Медицина:

Как не заразиться ВИЧ, расскажут эпидемиологи жителям Белгородской области

11:36
12 Мая 2017
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Региональное управление Роспотребнадзора запускает специальную телефонную горячую линию.

Акция приурочена ко Всемирному дню памяти людей, умерших от СПИДа. Он отмечается 21 мая.

Позвонить специалистам можно с 15 по 19 мая. Сотрудники ведомства расскажут о методике профилактики, диагностики, о симптоматике ВИЧ-инфекции, посоветуют, к каким докторам обратиться при необходимости.

Звонить можно с 10 до 17 часов. Телефоны горячей линии: 800-222-04-31 и (4722) 34-10-28.


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